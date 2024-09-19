【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が１９日発表した８月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数は、前年同月比１８．３％減の６４万３６３７台だった。動力別で見ると、電気自動車（ＥＶ）が４３．９％減の９万２６２７台と大幅に減少した。ドイツとフランスの販売減が響いた。ＥＶの減少は４カ月連続。新車全体に占める割合は、前年同月の２１．０％から１４．４％に低下した。主要国別の新車販売状況は、ド