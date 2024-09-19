ロッテの「コアラのマーチ」ロッテは19日、「コアラのマーチ」などチョコレートやビスケット計75品の出荷価格を、11月1日出荷分から順次引き上げると発表した。値上げ率は税抜きで3.7〜38.4％としている。カカオ豆の高騰などが要因という。コアラのマーチは8月に値上げを実施しており、原材料費上昇で再び価格を引き上げる。チョコレート「ガーナ＆クランキーシェアパック」は容量を減らし、価格も上げる。個別商品の価格は明