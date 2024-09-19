ぼる塾・田辺が人気俳優とのデートを激白、かまいたちが衝撃を受けるシーンがあった。【映像】ぼる塾 田辺がデートした人気イケメン俳優かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』、18日はぼる塾、オダウエダが来店。自身の恋愛余談や好きな男性芸能人とのエピソードなどを語り明かした。周囲にカッコいい人が多すぎて「イケメ