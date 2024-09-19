兵庫・三木市の高速道路で18日、禁止されているバック走行をする車が撮影された。撮影者は猛スピードで追い越していった白い車をカーブで発見したが、車は高速出口を通り過ぎたためか、バックで走っていたという。猛スピードで追い越し…バック走行兵庫・三木市を走る高速道路で18日、カメラがとらえたのは、高速道路で禁止のはずのバックで走る車だ。遭遇する直前の様子を見ると、撮影者は走行中にある異変を感じ、左へ車線変更し