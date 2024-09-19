茨城県神栖市で金品を奪い取る強盗の準備をしたとして陸上自衛官の男が逮捕されました。強盗予備の疑いで逮捕されたのは北海道名寄駐屯地の陸上自衛官・今優也容疑者（31）です。警察によりますと、今容疑者は今年5月、数人と共謀し、神栖市に住む人物から金品を奪い取る目的で車の中にハンマーやスタンガンなどを準備した疑いがもたれています。今容疑者はSNSを通じてつながりを持った数人と共謀し、面識のない人物から金品を奪い