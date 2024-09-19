セブン-イレブン各店では、2024年9月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。9月17日に開始したキャンペーンに続き、さらにお得な企画が追加されました。17日開始のキャンペーンはこちら。メントスも無料に。1つめの対象商品は、ロッテ「爽 バニラ」です。1個購入すると、「雪見だいふく」「クーリッシュ バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。2