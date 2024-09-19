【「2.5次元の誘惑」第21巻】 10月4日 発売 価格：770円 集英社は、10月4日に発売予定のマンガ「2.5次元の誘惑」コミックス21巻の表紙を公開した。 最新刊となる21巻では、水着姿のリリエルとミリエラを描いたイラストが使用されており、本編では二度目となる夏コミ編のクライマックスが収録される。 【書影公開ですっ&#128124;】