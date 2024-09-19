米オラクルはこのほど、Java 23の提供開始を発表した。同リリースでは、開発者の生産性を向上させる12のJDK Enhancement Proposalsを提供するほか、Java Management Service 9.0とGraal JITコンパイラが、Javaアプリケーションの管理およびピークパフォーマンスの向上を支援する。○Project Amberの言語機能Project Amberの言語機能としては、開発者が直面するプリミティブ型に関する制約を緩和する、パターン・マッチング、instan