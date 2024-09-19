あなたのパートナーは、あなたが思う以上にスマホを使っていますか？ もしかしたら、そのスマホには、あなたが知らない秘密が隠されているかもしれません。今回は、スマホから浮気を見抜く方法についてランキング形式でご紹介します。 それでは、早速見ていきましょう。■第3位：スマホの充電頻度やバッテリー消費をチェックスマホを使う回数が増えれば、当然バッテリーの減りも早くなります。また、充電の頻度も増えるはずです。