バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「仮面ライダーガヴショウマパーカー(大人用)」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年11月発送予定。2024年11月発送予定「仮面ライダーガヴショウマパーカー(大人用)」(15,400円)同商品は『仮面ライダーガヴ』の主人公・ショウマが、劇中で着用しているパーカーを再現したもの。カラフル