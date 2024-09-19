ジェリービーンズグループが後場に急騰している。１９日、韓国のＳｔＡＲＴＡＲＴＫＯＲＥＡとアート事業において、業務提携基本合意書を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＳｔＡＲＴＡＲＴＫＯＲＥＡはアートの販売や展示会開催などの事業を展開し、韓国国内、国外の作家のマネジメントを行う。同社の持つネットワークを活用し、アーティストの日本国内