「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日正午現在でＭｉｐｏｘが「売り予想数上昇」２位となっている。 Ｍｉｐｏｘは急動意、一時６１円高の７１１円と値を飛ばし、今月３日につけた年初来高値７０６円を払拭し新値街道に躍り出た。精密研磨分野で実力を発揮し、世界的なデータセンター建設ラッシュに伴うハイテク関連製品が好調で収益を押し上げている。株価は８月１３日にマドを開