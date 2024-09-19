ジュニアユニット HiHi Jetsの郄橋優斗が10月1日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが明らかとなった。 参考：HiHi Jets 井上瑞稀・橋本涼、美 少年 那須雄登・浮所飛貴『Mステ』出演を機に振り返るコンビの歴史 これはジュニアのファンクラブ「ジュニア情報局」会員向けに公開された動画内で発表されたもの。 なお、公式サイトでは「昨年、高橋本人から『事務所を退所し、これまで学んできた経験を糧に