日本マクドナルドホールディングスに強気評価が出ている。岩井コスモ証券は１８日、同社株の投資判断を新規「Ａ」でカバレッジを開始した。目標株価は７５５０円とした。同社は圧倒的なブランド力と商品力を持つハンバーガーチェーン大手。原材料価格をはじめエネルギーコスト、人件費などが上昇する厳しい事業環境において、圧倒的なブランド力と様々な食事シーンに対応したメニュー