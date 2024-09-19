午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４４５、値下がり銘柄数は１７１、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中、全業種が上昇。値上がり上位に保険、海運、輸送用機器、非鉄、サービス、卸売、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS