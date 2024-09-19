 家で映画などを楽しむとき、音響にもこだわりたいもの。軽量設計で場所を選ばずに設置できる『サウンドバーPhilips TAB6309』が、現在クラウドファンディングにて支援を受付中。日本初上陸となるサウンドバーの魅力をご紹介していこう！ ■片手で持てる重さで、設置が簡単なサウンドバーがクラファンに登場！世界中から優良商品を厳選して日本市場に紹介する鑫三海（大阪府）は、さまざまなクラウドファンディ