『貯金オタク、5000円の石けんで目覚める。金は生きてるうちに使い切れコミックエッセイ』© 小日向えぴこ／オーバーラップ人生の不安から超節約生活を始め、なんと1年半で250万の貯金に成功！この記事の漫画は本サイトでご覧いただけますすっかり貯金オタクになった主人公えぴこ。しかし今度はお金を使うたびに罪悪感と恐怖が募り、身も心もギスギスするように。そんなとき、友人から贈られた高価なせっけんの使い心地と満