King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、ミラノで開催された「ETRO（エトロ）」2025年春夏ウィメンズコレクションのファッションショーに来場。大胆な柄があしらわれたニットとレザーパンツを着用、存在感のあるピアスとネックレスをつけ、髪はオールバックにして登場した。 【動画】King & Prince高橋海人 ミラノでのインタビュー ■ショーが始まる直前の様子「