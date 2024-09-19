【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『Precious Days』初回プレス分には、アリーナツアーの先行発売に申し込みが可能となる「マジックカード」が封入！ デビュー45周年を迎えた竹内まりやが、11年ぶりの全国アリーナツアー『大和証券グループ Presents「souvenir2025 mariya takeuchi live」supported by エアウィーヴ』を開催することが決定した。 2021年4月