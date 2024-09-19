サントリー緑茶「伊右衛門」と、ヲタ芸パフォーマンスグループ「ゼロから打ち師始めます。」がコラボ。9月19日より、公式SNSでWEB動画「伊右衛門 ヲ茶芸」が公開されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2024年3月で発売から20周年を迎え、リニューアルした「伊右衛門」。緑茶本来の味わいが愉しめるように茶葉を1.5倍、旨み抹茶を3 倍にして、「伊右衛門」本体史上最高レベルの濃さへ進化しました。こ