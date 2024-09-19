【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■公開された映像には、山下美月がメンバーと涙ながらに抱擁を交わすシーンも！ 乃木坂46が、10月2日に発売するライブ映像作品『MIZUKI YAMASHITA GRADUATION CONCERT』の、ダイジェスト特典映像を公開した。 映像には、2024年5月に東京ドームにて2日間にわたって開催された山下美月の卒業コンサートの模様が収録されており、完全生産限定“豪華”盤に収録予定