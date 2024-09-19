■オフィシャルフォトを皮切りに、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレーなどが順次公開予定！ SEVENTEENが、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』（10月15日発売）のプロモーションスケジューラーを公式SNSに掲載した。 9月23日と24日のオフィシャルフォトを皮切りに、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」カムバックス