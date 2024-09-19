【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Kis-My-Ft2横尾 渉は観戦者として登場！ 千賀健永（Kis-My-Ft2）が、9月19日放送のMBS/TBS系『プレバト！！』に出演する。 今回は、新企画の「ガラスアート」＆秋の俳句タイトル戦「金秋戦」Cブロック予選の2本立て。 「ガラスアート」才能ランキングは、今回が初開催の新企画。1,300度の窯で熱して柔らかくなったガラスのタネを吹いたり切ったりして、自宅で使いたいお