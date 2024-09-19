Photo: 山田洋路 2024年9月13日の記事を再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。会議でのメモ取りに必死で議論についていけない、長時間のカンファレンスで集中力が途切れる…こうした悩みを一掃するのが、ChatGPT4o連携AIボイスレコーダー「FoCase」です。このボイスレコーダーを携帯するのは、日常的に高精度なAI要約機能の恩恵