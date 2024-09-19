レバノンで17日、親イラン武装組織「ヒズボラ」のメンバーが使用していたポケベルが一斉に爆発し、9人が死亡、約2800人が負傷した。ヒズボラは、イスラエルによる犯行だとして報復を宣言した一方、イスラエルは関与を明らかにしていない。約5000個の一部が一斉に爆発中東のレバノン・ベイルートにあるスーパーマーケットで17日、品物を見ていた男性のかばんが突然爆発した。中東のレバノン各地で、ポケットベルが一斉に爆発し、多