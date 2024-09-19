Image: Google Google（グーグル）が自社製品やサービスに積極的に人工知能・AIを組み込もうとしているのは、多くの方が知るところだと思います。そして、Google製のブラウザであるChromeにもその例に漏れずに詰め込まれているのです。Chromeに最近追加されたのは、アドレスバー内をクリックするたびにポップアップ表示されるGoogleレンズボタンです。Googleによれば、このショートカットは