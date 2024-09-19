カルビーは、甘口しょうゆの豊かな香りと旨みが楽しめる「ポテトチップス 九州しょうゆ」に豚の旨みを加えてレベルアップした『ポテトチップス 九州しょうゆ極旨（ごくうま）』を9月23日より全国で販売する(2024年11月上旬終売予定)。「ポテトチップス 九州しょうゆ」は、九州地方でおなじみの甘口しょうゆの味わいを再現したポテトチップス。コク深い鶏だしが引き出す、しょうゆの豊かな香りと旨みが特長で、1993年の登場以来、パ