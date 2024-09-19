川崎市役所川崎市は１９日、今月１４日に宮前区役所向丘出張所で開催された「お月見カフェ」で出店者が販売したシフォンケーキ１１個のうち１個にカビ様物質が付着しているのが見つかったと発表した。健康被害の報告はないという。１４日に出店者が、賞味期限が１９日までのシフォンケーキ１１個を販売した。１８日に購入者の女性が同出張所に「カビらしいものがあった」と持参して発覚した。市によると、シフォンケーキ