台湾の国家発展委員会のトップ、劉鏡清委員長が日本テレビの単独インタビューに応じ、日本と台湾は半導体産業で互いの強みを生かして補完し合うべきだと話しました。台湾の内閣官房にあたる国家発展委員会の劉委員長が来日し、台湾のスタートアップ企業が日本企業などと連携してAIなどの分野でビジネスチャンスをつくり出すための拠点の開所を宣言しました。半導体の受託生産で世界最大手の「TSMC」を政府としても支援する台湾です