大徳寺さいき家尾崎牛・鰻・だし巻き弁当（2376円） 京都の伝統的なグルメや工芸品を集めた物産展が岡山市のデパートで開かれています。 ふんわり柔らかな京だし巻き。大きな2つのだし巻きとともに宮崎県の尾崎牛、鹿児島県産のウナギが入ったぜいたくな弁当（2376円）です。 岡山高島屋で開かれている「大京都展」では、京都の60社が作った食品や工芸品など約900種類の商品が販売されています。 京都