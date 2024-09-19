丸美屋食品工業（東京都杉並区）が、イラストレーターのナガノさんが描く漫画「ちいかわ」を採用したカップスープ「期間限定ちいかわカップスープ＜カニ香るクリーミートマトポタージュ＞」「期間限定ちいかわカップスープ＜きのこのクリーミーポタージュ＞」を10月17日から期間限定で新発売します。カニ香るクリーミートマトポタージュは、キャラクターの「古本屋」にちなんだカップスープで、カニのうまみにトマトが溶け