◆第５８回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２９日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１９日、美浦トレセン一昨年の２着馬ウインマーベル（牡５歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は、Ｗコースで抜群の動きを見せた。追い切りはトップスティール（５歳３勝クラス）と併せ馬。追走から直線で内に入ると力強く伸びて６ハロン８４秒７―１１秒５で併走馬を突き放す抜群の動きをみせた。深山調教師