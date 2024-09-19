Ｊリーグは１９日、Ｊ１磐田でプレーした元イタリア代表ＦＷサルヴァトーレ・スキラッチ氏（享年５９）の訃報を受け、野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。野々村チェアマンは「この度の訃報に大変驚いています。スキラッチ氏とは、同じ年代にプレーした選手として対戦経験もあり、その華麗なプレーと優れた得点感覚で相手チームにとって脅威を与える、まさにストライカーと呼ぶに相応しい存在でした。ジュビロ磐田での