中国の自動車買い替え情報プラットフォーム、登録者数１５０万人超す重慶市両江新区の明月湖急速充電ステーションで、新エネルギー車を充電する市民。（6月6日撮影、重慶＝新華社記者/王全超）【新華社北京9月19日】中国で自動車の買い替え奨励策「以旧換新」が進められる中、商務部は14日、自動車「以旧換新」情報プラットフォームの累計登録者数が同日時点で150万人を超えたと発表した。自動車の廃棄処分・買い替えに対する補