フリーアナウンサーで女優の田中みな実（37）が18日放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（深夜0・15）に出演。恋の終わり方についてぶっちゃける場面があった。Barのママに変身した女優のMEGUMIが豪華な客たちとお酒片手に思い出の曲に乗せて語り合うトーク番組。田中のほか、「ハリセンボン」近藤春菜（41）、女性ダンサーのRIEHATA（34）、「TravisJapan」の松倉海斗（26）が“お客”として登場した。プライベート