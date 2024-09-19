【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を通常の倍にあたる０・５％引き下げることを決めた。利下げは２０２０年３月以来、４年半ぶりとなる。ＦＯＭＣ参加者の経済見通しも同時に公表し、年内の残り２回の会合で計０・５％の追加利下げを行うとの想定を示した。インフレ（物価上昇）の継続的な鈍化を受け、金融緩和へと政策を転換