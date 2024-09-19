お笑い芸人の石田靖が１９日、大阪市内で「淀川寛平マラソン２０２４」（１１月１４、１５日・大阪、淀川河川公園）の概要発表会見に出席した。１４日のウオークの部（約８キロ）への意気込みを問われた石田は「昔、ウオーキングに坂田師匠が参加されまして」と切り出し、昨年１２月に亡くなった先輩の坂田利夫さんを懐古。坂田さんの盟友で大会発起人の間寛平もうなづく中、「坂田師匠の分もみんなで一生懸命、責任を持って