大分刑務所は、受刑者の更生や再犯防止を目的に、刑務官と受刑者が対話する取り組みを始めた。両者が対等な立場で向き合い、受刑者の内省を促す。対話内容は、臨床心理学の専門家が検証し、結果を刑務官にフィードバックする。懲役と禁錮が「拘禁刑」に統合で何が変わる？刑務所の中は今2022年に発覚した名古屋刑務所刑務官による受刑者への暴行事件を受けた組織改革の一環。殺人など重罪で刑期の長い収容者ら約300人を対象