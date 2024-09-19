台風14号沖縄付近を通過台風14号は、きのう18日（水）からきょう19日（木）にかけて沖縄本島付近を通過しました。この先、台風は沖縄からは遠ざかっていき、東シナ海を大陸方面に進む見込みです。雨や風は最接近時に比べると弱まってきていますが、あすにかけて不安定な天気が続く可能性があるため、突風や落雷、横殴りの雨に注意が必要です。また、引き続き高波にも注意してください。【動画】水没から車を守る特殊シートまる