兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は19日、県議会で斎藤知事に対する不信任決議案が可決される見通しであることについて、「最後は斎藤知事の判断になると思う」と述べた。報道陣の質問に答えた。【写真】19日の斎藤知事の様子吉村氏は7日に斎藤知事と電話し、自ら辞職して県民の信を問うべきだという考えを伝えている。吉村氏は19