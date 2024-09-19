気象庁は7月の観測に続き変色水域が確認されたとして、伊豆諸島の須美寿島に噴火警報を発表しました。気象庁によりますと、18日、海上保安庁が上空から行った観測で伊豆諸島・須美寿島の北岸から北西に約1800メートルにかけて変色水域が確認されました。7月の観測でも島の東岸から約300メートルにわたって変色水域が確認されていて、今回の観測で7月に続けて変色が確認され、水域も広がっていることから、気象庁は今月18日午