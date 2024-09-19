丸はリードオフマンとして走攻守でチームを盛り立てている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext巨人は18日のDeNA戦（東京ドーム）に延長12回まで戦い2−2の引き分け。一時逆転を許しながら、粘り強く戦い、待望の優勝マジック「9」を点灯させた。【動画】丸は3回、ジャクソンのプレーを見て三塁を陥れる好走塁ベテランがチームを引っ張った。初回、丸佳浩が相手先発ジャクソンの外角151キロを捉えて右翼席へ放りこんだ。攻撃開始からわ