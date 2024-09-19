国土交通省が推進する第7期ASV推進計画において普及啓発活動を受託している住商アビーム自動車総合研究所はこのほど、その活動の一環として､国土交通省が行った｢令和5年度ASV機能に関する調査｣の調査結果を分析し､ASV機能の理解度に見られる特徴などを明らかにした。ASVとは「Advanced Safety Vehicle」(先進安全自動車)を意味する。ASVの普及が進む○■ASV機能の普及状況自家用車に衝突被害軽減ブレーキを搭載している人は全体の1