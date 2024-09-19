可愛すぎるゴールデン・レトリバーの姿がYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」に投稿されました。動画は記事執筆時点で45万再生を突破、「彼女感すごい笑」「付き合いたてのカップルみたいだ笑」「ママのポジションが奪われてる～」と人気を集めています。 【動画：お父さんが仕事に戻ろうとした結果、大型犬が…寂しくて見せた『引き止める方法』】 うにちゃん