トッテナムはカラバオカップ3回戦でチャンピオンシップのコヴェントリー・シティと対戦し、2-1と勝利を収めた。63分、ブランドン・トーマス・アサンテのゴールによりリードを奪われたトッテナム。試合終盤までゴールが遠く、このまま敗退かと思われた。しかし88分にジェド・スペンスがデヤン・クルセフスキのラストパスに飛び込んでゴールを奪うと、アディショナルタイムにブレナン・ジョンソンが逆転弾を叩き込む。どうにかコヴェ