CLのリーグフェーズ第1節でACミランと対戦し、3-1の逆転勝利を飾ったリヴァプール。敵地で開始早々に先制点を許す厳しい展開であったが、最終的に見事な逆転勝利を収めた。プレミアリーグでは開幕3連勝の中迎えた第4節のノッティンガム・フォレストにホーム、アンフィールドでまさかの敗戦を喫したリヴァプールだったが、ミランとの一戦では再び強さを見せつけた。そんななか、ミランとの試合後にチェルシーのレジェンドであるフラ