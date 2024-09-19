（撮影：今井康一）日本銀行は黒田東彦前総裁の下で進められてきた"異次元緩和"に終止符を打ち、植田和男総裁は、慎重に出口戦略を講じようとしています。しかし、空前の規模となった金融緩和により、日本経済が正常化へ向かう道筋は困難なものとなっています。本稿では、『異次元緩和の罪と罰』より一部抜粋・再構成のうえ、異次元緩和が住宅ローン残高に及ぼした影響について解説します。40代まで負債超過の状態家計部門で注視が