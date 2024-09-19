ホンダがついに、SUVテイストの軽スーパーハイトワゴンを発表か? そんな気持ちで新型車「N-BOX JOY」の事前撮影会に参加したのだが、いい意味で肩すかしを食らった。このクルマ、いわゆるガチガチ、ゴリゴリのSUV系ではなかったのだ。N-BOX JOY投入の狙いとは?ホンダが9月27日に発売する「N-BOX JOY」SUVテイストな軽ハイトは強敵ぞろい背が高くて両側にスライドドアの付いた軽自動車は「軽ハイトワゴン」とか「軽スーパーハイトワ