2023年6月、大西洋に沈むタイタニック号を見学するために潜航した観光用潜水艇「タイタン」が沈没・圧壊し、乗員全員が死亡する事故が起きました。この事故についての公聴会が2024年9月16日から開かれており、海の底に沈んだタイタンの残骸を撮影した映像も公開されています。