KDDIは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で3時間データ使い放題のトッピング2種類の提供を始めた。利用料金は180円～。期間限定の提供とされているが、提供終了時期は未定。 「データ使い放題（3時間）」と「＋エンタメ放題（3時間）」との2つが用意される。利用料金は1回につきそれぞれ220円と180円。 「データ使い放題（3時間）」は、通勤や移動時、アトラクションの待ち時間など「今